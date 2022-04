Scuola: nuova mensa

L'Amministrazione comunale di Busto Garolfo mette in pista il progetto di costruzione di una nuova mensa a servizio della scuola primaria 'Ferrazzi Cova' a Olcella.

Il progetto muove un importo di circa 500 mila euro. "L'area e l'istituto scolastico risultano facilmente raggiungibili - si legge nelle linee guida del progetto stesso - e sono ben servizi dalla presenza di parcheggi pubblici e di una pista ciclopedonale di avvicinamento". I lavori consistono nell'ampliamento dell'edificio scolastico che "dispone attualmente di un refettorio non adeguato". L'intervento, nei dettagli, prevede "Locali destinati alla preparazione e distribuzione dei pasti provenienti dai centri di cottura esterni, servizi igienici per gli alunni, locale refezione, porticato aperto al piano terra per attività ludiche e ricreative, corpo ascensore, scala di accesso al refettorio e scala di sicurezza esterna".

Il refettorio occuperà una superficie di 168 metri quadrati, il locale per scaldare le vivande 41, l'area dei servizi sanitari 34. Si aggiungono a ciò superfici pavimentate per 261 metri quadrati.

