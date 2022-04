'Biblio Bar': workshop café della biblioteca

Un pomeriggio insieme per condividere le idee sulla lettura e sulla biblioteca. A Turbigo, qualche settimana fa, infatti, ecco 'Biblio Bar'.

Un pomeriggio insieme per condividere le idee sulla lettura e sulla biblioteca. A Turbigo, qualche settimana fa, infatti, ecco 'Biblio Bar', il primo workshop café, appunto, della biblioteca. Gli uni affianco agli altri, insomma, per progettare il futuro con attenzione, passione e amore per i luoghi che creano relazioni.

