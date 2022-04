Appassionati di trenini da collezione? questo appuntamento fa per voi! Anche questa domenica, 3 aprile, presso l'Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono si tiene una rassegna di espositori del settore.

Appassionati di trenini da collezione? questo appuntamento fa per voi! Anche questa domenica, 3 aprile, presso l'Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono si tiene una rassegna di espositori del settore. Centinaia e centinaia di modelli da tutto il Nord Italia per una fiera del settore sempre molto apprezzata. L'appuntamento si svolge una domenica mattina al mese, presso il Palacosmel (tensostruttura) dell'Oratorio cuggionese, in via Cicogna. Orari dalle 8 alle 12 del mattino.

Modelli storici, quelli stranieri più ricercati, binari e strutture per comporre i propri plastici o confrontarsi nella ricerca della locomotiva più particolare. Un appuntamento imperdibile!

