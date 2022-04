Auto e furgone in fiamme

È successo di nuovo. Altri due mezzi in fiamme. L’episodio questa notte, quando in via Matteotti a Cuggiono, zona piazza mercato, un’auto e un furgone hanno preso fuoco.

È successo di nuovo. Altri due mezzi in fiamme. L’episodio questa notte, quando in via Matteotti a Cuggiono, zona piazza mercato, un’auto e un furgone hanno preso fuoco. Sul posto, allora, ecco che sono subito intervenuti i Vigili del fuoco di Inveruno. I pompieri hanno lavorato per diverso tempo, riuscendo a spegnere il rogo, anche se, purtroppo, ormai i due veicoli erano andati distrutti. E intanto si cerca di capire come sia partito l’incendio. Già qualche settimana fa altri episodi simili si erano verificati sempre a Cuggiono e si sta, quindi, cercando di verificare se possano esserci dei collegamenti oppure no.

