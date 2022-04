Si intitola 'Gli Scoppiati', la rappresentazione teatrale al limite dell’assurdo de 'La compagnia degli intrecci' in programma sabato 9 aprile a Cuggiono.

Si intitola 'Gli Scoppiati', la rappresentazione teatrale al limite dell’assurdo de 'La compagnia degli intrecci' in programma sabato 9 aprile, alle 21, a Le radici e le Ali, in via San Rocco 48 a Cuggiono. Una commedia sospesa ben sotto la punta dell’iceberg delle nostre vite nascoste, non poi così impensabili, non poi così segrete. E' consigliata la prenotazione, vista la capienza limitata della sala, non escludendo, comunque, una successiva replica.

