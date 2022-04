Biblioteca chiusa per trasferimento

Biblioteca chiusa fino all'8 aprile. Questo per consentire tutte le attività di trasferimento dei libri e del materiale presente nella nuova sede in piazza San Michele.

Biblioteca chiusa fino all'8 aprile. Questo per consentire tutte le attività di trasferimento dei libri e del materiale presente nella nuova sede in piazza San Michele, che verrà ufficialmente inaugurata il 9 aprile. La biblioteca, appunto, è pronta a spostarsi in una struttura ancor più a misura dei singoli e della collettività e dove troveranno posto anche una serie di altre zone, a disposizione per incontri, laboratori, momenti di relax, ecc...

