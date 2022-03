Spesso si dice di 'abitare' un paese, ma ci si dimentica di essere parti di un paese. Ecco allora che l'educazione civica è davvero fondamentale, ancor più se imparata fin da piccoli. E a Inveruno i bambini della Scuola dell'Infanzia Gilardi hanno incontrato il sindaco Sara Bettinelli.

"Educazione civica all'infanzia? Si, avete capito bene... Anche i piccolini stanno seguendo una serie di micro laboratori con specialisti esterni, che li aiutano ad affrontare e capire meglio le macro tematiche dell'educazione civica - spiegano dalla Scuola dell'Infanzia Gilardi di Inveruno - I bambini, hanno trascorso una piacevole mattinata, in compagnia del nostro Sindaco Sara Bettinelli, che si è messa a in gioco e a loro disposizione, per affrontare il tema difficile della costituzione e del suo ruolo, ma anche per rispondere a loro curiosità, spiazzando a volte anche noi adulti con domande molto profonde".

“Cosa possiamo fare noi per aiutare il Sindaco?, mi hanno chiesto i bambini inverunesi - spiega Sara Bettinelli - Ecco una delle domande che non ti aspetti, che ti colpiscono e che ti fanno capire l’importanza del confronto. Ho trascorso una bellissima mattinata tra sorrisi, buon umore, tanta attenzione e … domande serie e sinceramente inaspettate.

Grazie a tutti voi giovani concittadini e complimenti alle insegnanti ed alle responsabili!".

