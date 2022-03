Riqualificato e riaperto il parco

Conclusa la riqualificazione del Parco Unità d'Italia di Bienate. Proprio nei giorni scorsi, allora, ecco che l'area è stata riaperta.

Conclusa la riqualificazione del Parco Unità d'Italia di Bienate. Più nello specifico, si è intervenuti riprogettando i percorsi, quasi inesistenti, con pavimentazione in materiale continuo e drenante, quindi è stata sostituita la pavimentazione in ghiaia/sterrato dell’area gioco esistente con nuova in erba sintetica e materiale antitrauma in gomma, sono stati messi a dimora nuobi alberi per aumentare le zone d’ombra e raffrescamento (in particolare nell’area giochi e nelle aree di sosta), sono stati riposizionati gli arredi esistenti con manutenzione delle parti ammalorate e, infine, ecco l'installazione di altri giochi e il riposizionamento di alcuni già esistenti. "La rivisitazione del parco ha permesso di riqualificare un’area verde attrezzata, molto frequentata da cittadini e bambini, migliorandone la fruibilità - ha commentato il sindaco Carla Picco - Un restyling ampio, effettuato nel rispetto delle caratteristiche di questo luogo per fornire un ambiente ed un parco giochi inclusivo, facilmente accessibile da tutti. Entro metà aprile, inoltre, verrà terminato anche il restauro del monumento dedicato ai Caduti, posto nella parte centrale del parco".

