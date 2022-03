Due asine in giro per Nosate. Sul posto, allora, ecco che sono intervenuti gli agenti della Polizia locale.

Due asine in giro per Nosate. Sul posto, allora, ecco che sono intervenuti gli agenti della Polizia locale. Gli animali, per nulla spaventati, venivano così messi in sicurezza e grazie al supporto del personale veterinario ATS veniva letto microchip ed individuato il proprietario che, dopo essere stato contattato, li recuperava.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!