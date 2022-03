"Sos acqua... che non c'è". Dai campi e dall'agricoltura ai fiumi, insomma "La situazione è complicata - spiega Claudio Spreafico, di Legambiente".

"Sos acqua... che non c'è". Dai campi e dall'agricoltura ai fiumi, insomma "La situazione è complicata - spiega Claudio Spreafico, di Legambiente e del Coordinamento 'Salviamo il Ticino' - Guardate, ad esempio, appunto il Ticino in che condizioni è oggi: in gran parte secco". La pioggia, alla fine, è quella che si spera possa arrivare il prima possibile, dopo ormai mesi senza. "Mancando le precipitazioni le problematiche sono differenti - continua - Da una parte c'è l'agricoltura che ne sta risentendo e ne risentirà, dall'altra pensiamo ai nostri canali e corsì d'acqua, non sono momenti semplici. A memoria, onestamente, non mi ricordo un inverno così asciutto; di solito, tra rovesci o neve, abbiamo sempre avuto l'acqua per l'ambiente che ci circonda". Quest'anno, invece... "I cambiamenti climatici influiscono molto su ciò che abbiamo attorno - conclude - Voglio ricordare l'alternanza con la quale in questi ultimi anni abbiamo dovuto confrontarci, ossia periodi importanti di siccità e altri momenti di pioggia forte, o come in qualche caso, con le cosiddette 'bombe d'acqua', che creano significative problematiche e danni al territorio".

ACQUA CHE NON C'E': "NON PIOVE ORMAI DA MESI"



