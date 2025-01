Gennaio 1985: la 'grande nevicata'

La neve che cominciò a scendere in grande quantità. Gennaio 1985: quarant’anni fa quella che è stata ribattezzata come la nevicata del secolo.

La neve che cominciò a scendere in grande quantità. E assieme il freddo intenso. In poche ore, alla fine, tutto o quasi si paralizzò. Gennaio 1985: quarant’anni fa quella che è stata ribattezzata come la nevicata del secolo, che colpì l’intero nord Italia. Giorni davvero difficili e intensi. Giorni di lavoro costante per fronteggiare le tante criticità e disagi e cercare di riportare il prima possibile la situazione alla normalità. Come fecero Giuseppe e Andrea, all’epoca Vigili urbani. “Eravamo tutti impegnati sia con i trattori sia con i vari mezzi comunali e del comando a liberare le strade e le aree attorno alle scuole, per consetire alla cittadinanza di raggiungere i luoghi di lavori e agli alunni di entrare in classe - racconta Giuseppe Maccarini di Ossona - Un lavoro di squadra anche con la Protezione civile. Un episodio che ricordo: c’era una persona che doveva andare in ospedale a Magenta per la dialisi, così mi sono offerto volontario di accompagnarla con l’auto del Comune”. “Sono state giornate intense - continua Andrea Tanzini di Turbigo - C’era l’allora geometra comunale che aveva in mano l’organizzazione delle attività da mettere in campo. Era con lui che ci rapportavamo. Ci si muoveva praticamente in tutto il paese, a fianco di chi aveva il compito di spalare la neve e, allo stesso tempo, per regolare la circolazione stradale”. Oppure Mario, impiegato un’azienda del territorio che si occupava di manutenzione strade e appunto anche dello sgombero neve. “Poco riposo e tanto lavoro, perché i telefoni squillavano di continuo - conclude Mario Noé di Castano - La gente chiamava per chiedere il nostro intervento, visto che la maggior parte delle arterie viablistiche erano bloccate. Così pure le ditte, ci contattavano per pulire i piazzali e i cortili. I mezzi erano tutti fuori a spalare e rompere il ghiaccio che si era formato. Ricordo quella sera, ad esempio, che a piedi siamo andati a suonare i campanelli delle case, per invitare le persone a spostare le auto parcheggiate in strada, che intralciavano il servizio appunto di sgombero neve”. Un ricordo, insomma, che inevitabilmente è e resterà per sempre nella memoria. Un evento che ha fatto parte e sempre farà parte della storia del nostro Paese.

