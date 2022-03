'Primavera in Piazza'

Le associazioni di Cuggiono saranno presenti in piazza San Giorgio il 3 aprile con le loro proposte di solidarietà, pace, cittadinanza attiva e partecipazione. Soprattutto in questi tempi difficili è importante che la nostra comunità trovi il modo di parlarsi, agire insieme e trovare momenti di condivisione. Domenica dalle 9 alle 18 ci saranno iniziative di animazione, giochi, musica e saranno presenti anche piccoli produttori locali e "Assieme lanceremo anche il nostro messaggio, affinché quella piazza possa essere riqualificata e tornare sempre più a disposizione dei cittadini e della vita sociale del nostro paese".

