'Giardino degli Angeli' a Legnano

Apre a Legnano la nuova Casa Funeraria 'Giardino degli Angeli', la prima e unica struttura in città per commemorare con parenti e amici la persona cara venuta a mancare nella massima familiarità, dignità e riservatezza. L’inaugurazione ad inviti è stata fissata per giovedì 31 marzo, mentre un Open Day aperto al pubblico si svolgerà sabato 2 e domenica 3 aprile (dalle ore 9 alle 18) con accesso libero. Gestita dalle Onoranze Funebri Ala, si tratta della terza casa realizzata dal Gruppo Vergani dopo quelle già attive da alcuni anni a Inveruno e Cardano al Campo. E’ una struttura progettata per ospitare le persone mancate presso abitazioni, ospedali, Rsa e case di riposo ed è pensata per trascorrere il periodo di tempo intercorrente tra la dipartita e la celebrazione dei funerali. Oltre che per i cittadini di Legnano, è a disposizione anche per gli abitanti di Canegrate, San Vittore Olona, San Giorgio su Legnano e paesi limitrofi.

La Casa Funeraria 'Giardino degli Angeli' di Legnano ha una superficie totale di circa 700 mq e offre 6 camere per ospitare altrettanti feretri e una sala del commiato dove potrà essere organizzata la commemorazione e la veglia di familiari e amici prima del funerale. La struttura è caratterizzata da colori tenuti e dal calore del legno e offre anche la possibilità di diffondere nell’ambiente musica classica e leggere profumazioni. Nella sala del commiato, sarà anche possibile svolgere cerimonie funebri con riti laici o di gruppi religiosi che non abbiano un luogo di culto nell’area del Legnanese. Dotata di impianti tecnologici all’avanguardia per garantire la tutela sanitaria del pubblico, la Casa Funeraria rende disponibili attrezzature moderne e personale altamente qualificato che si occupa della cura del defunto e dell’organizzazione delle cerimonie di commiato.

“Abbiamo riscontrato un’esigenza fortissima sul territorio di poter usufruire della casa funeraria, che consente di non lasciare il defunto per 48-72 ore presso abitazioni o Rsa, che a volte non hanno le dimensioni adatte per ospitare le visite di parenti e amici, o peggio all’interno delle sale mortuarie degli ospedali, che spesso sono fatiscenti e senza servizi e assistenza”, spiegano Cristian e Stefano Vergani, titolari della Ala Onoranze Funebri. “In tutta la Lombardia, sono ormai circa 300 le strutture simili e l’utilizzo di questo servizio da parte delle famiglie dolenti è in costante crescita. In quasi il 90% dei funerali che organizziamo nelle zone di Inveruno e Cardano al Campo, ad esempio, i familiari scelgono di utilizzare gratuitamente le nostre case funerarie perché offrono il luogo adatto e la necessaria riservatezza e ospitalità per affrontare il difficile periodo del lutto”.

Ulteriori informazioni sulla Casa Funeraria “Giardino degli Angeli” di Legnano sono disponibili su www.giardinodegliangeli.net.

