Nuovo Polo Scolastico: opposizioni in cantiere

L’opera è il principale intervento pubblico del territorio, il nuovo Polo Scolastico inverunese sarà un’eccellenza per tutto il territorio. Per questo richiede grande attenzione. “Insieme a Francesco Barni e Luciano Leoni abbiamo effettuato un sopralluogo al cantiere dove sorgeranno le ‘nuove’ scuole primaria e secondaria di primo grado di Inveruno - spiega Yuri Garagiola - Come gruppo consigliare di ‘Insieme per Inveruno e Furato seguiremo con la massima attenzione il proseguo dei lavori’, sempre attenti per il bene della nostra comunità”.

