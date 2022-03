Orti per gli alunni

Il Comune di Vanzaghello non ha avuto alcuna esitazione sull'assegnare al mondo dei giovani di un paio dei 42 appezzamenti sull'area comunale di via Bellini.

Sono in tutto due. E serviranno agli alunni della scuola primaria sia per imparare le tecniche di coltivazione, sia per far germogliare in loro una salda coscienza ecologica. Il Comune di Vanzaghello non ha avuto alcuna esitazione sull'assegnare al mondo dei giovani di un paio dei 42 appezzamenti sull'area comunale di via Bellini. Tutto è nato dalla richiesta di un'insegnante del plesso vanzaghellese che ha messo in campo la realizzazione di un progetto scolastico il cui punto di partenza sono appunto gli spazi orticoli. "Gli orti - spiega lo stesso Comune - saranno utilizzati per un progetto scolastico e quindi non dovrà essere corrisposto alcun canone". I ragazzi potranno così avere i primi rudimenti sull'arte del coltivare un terreno nonché la gioia di vedere crescere ciò che è frutto del loro lavoro. L'assunzione progressiva di responsabilità passa anche da un orto da coltivare.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!