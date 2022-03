Già pensata a maggio 2020, ma bloccata a causa della pandemia, ecco che, adesso, l’iniziativa verrà riproposta. Santo Rosario in giardino o cortile.

Già pensata a maggio 2020, ma bloccata a causa della pandemia, ecco che, adesso, l’iniziativa verrà riproposta. In alcuni giorni della settimana del mese mariano, allora, il S. Rosario sarà recitato nel giardino dell’abitazione o cortile di Vanzaghello che ne farà richiesta. “Alla famiglia si chiede soltato di avere un po’ di spazio per le persone che vorranno partecipare (il Rosario è aperto a tutti) e se le hanno, di mettere a disposizione delle sedie. - scrivono dalla Parrocchia - Saranno comunque portate con il pulmino della parrocchia la sera stessa del Rosario”. Quindi, la recita avverrà alla presenza di don Armando e, al termine, i fedeli riceveranno la benedizione con la reliquia della Madonna. Nella settimana dell’Eco della Missione, inoltre, il Rosario sarà recitato con la predicazione dei Padri Missionari. Confermato, infine, come da tradizione, che il S. Rosario ogni sera sarà nimato da un gruppo differente.

