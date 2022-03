'118 Bimbi': Croce Azzurra a scuola

Dal numero unico delle emergenze (112) a cosa succede una volta attivata l'emergenza sanitaria, fino a come è fatta un'ambulanza. La Croce Azzurra di Buscate tra i banchi di scuola con il progetto '118 Bimbi', appunto una serie di incontri con i giovani alunni delle Elementari. E adesso bimbi pronti a prendere matite, colori e fogli di carta, per realizzare i disegni con l'ambulanza che saranno appesi nella sede dell'importante realtà di soccorso del territorio e pubblicate sul sito.

