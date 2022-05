Croce Azzurra: '118 Bimbi'

Croce Azzurra va in classe nelle scuole di Buscate: "Uno degli scopi principali di Croce Azzurra Buscate è quello di fare formazione alla popolazione - dicono".

Croce Azzurra va in classe nelle scuole di Buscate: "Uno degli scopi principali di Croce Azzurra Buscate è quello di fare formazione alla popolazione – commentano i referenti dell'associazione - La parte che ci appassiona sicuramente di più è incontrare i ragazzi e le ragazze delle scuole: con il 118 bimbi incontriamo le classi del Castanese per raccontare come si fa una chiamata di emergenza, cosa fanno i nostri volontari durante i servizi e cosa può fare ogni bambino per aiutare gli altri".

Le lezioni si basano sulla ludicità dell’esperienza e insegnano a fare la chiamata al 1121 (numero unico emergenze), inoltre attraverso la visione di un filmato e la visione da vicino dell’ambulanza conoscono il mondo del soccorso.

"I bambini e le bambine che abbiamo incontrato negli anni sono sempre molto entusiasti di queste poche giornate passate insieme, di solito ci lasciano disegni e racconti o poesie che parlano di noi e soprattutto parlano coi loro genitori e fratelli maggiori di questa esperienza - proseguono - Il loro entusiasmo e lo stupore nei loro occhi è sempre travolgente, silenziosi e attenti durante i nostri incontri, anche a distanza di anni quando ci incontrano per strada ci salutano felici".

