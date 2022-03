La casa delle associazioni a Buscate prende sempre più forma: qualche settimana fa è stato presentato il progetto con annesso studio di fattibilità.

La casa delle associazioni a Buscate prende sempre più forma: qualche settimana fa è stato presentato il progetto con annesso studio di fattibilità necessario per partecipare al bando per accedere ai finanziamenti coperti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato dallo Stato per consentire al Paese la ripartenza post pandemia. “Il costo totale dell’opera pubblica sarebbe di circa 2 milioni di euro, incluse tutte le spese, anche quelle tecniche – spiega il sindaco Fabio Merlotti – Il finanziamento statale andrebbe a coprire 1.200.000 euro circa, il resto sarebbe da finanziare in proprio. La casa delle associazioni dovrebbe sorgere nel cortile di proprietà comunale di via Carducci. A fine aprile dovremmo sapere se ci saremo aggiudicati l’importante finanziamento”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!