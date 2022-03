Appuntamento in piazza San Michele e piazza D'Armi. Domenica 27 marzo, a Magnago, ecco infatti la 'Fiera di Primavera' (Tuttonatura - Festa Mercato del buon cibo).

Appuntamento in piazza San Michele e piazza D'Armi. Domenica 27 marzo, a Magnago, ecco infatti la 'Fiera di Primavera' (Tuttonatura - Festa Mercato del buon cibo), che vedrà per tutta la giornata la presenza di hobbisti, prodotti tipici, artigiani, associazioni locali, musica, spettacoli e attrazioni. In caso di maltempo, la manifestazione potrebbe subire delle variazioni.

