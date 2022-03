Cornaredo si veste di poesia. Lo farà da venerdì 25 a domenica 27 marzo con il 'Cornaredo poesia festival'. Quattro le iniziative che saranno proposte nell'arco dei tre giorni.

Cornaredo si veste di poesia. Lo farà da venerdì 25 a domenica 27 marzo con il 'Cornaredo poesia festival'. Quattro le iniziative che saranno proposte nell'arco dei tre giorni. La prima, in programma venerdì 25 marzo alle 21 sul soppalco della biblioteca, si intitola 'Once upon a time' e consiste in un incontro in poesia e musica imperniato sui versi della poetessa Raquel Fernandez. Ad accompagnare la declamazione di Francesca Cerminara saranno le note degli artisti di Versincanto.

Sabato 26 marzo sarà invece caratterizzato da due appuntamenti. Alle 10 nella sala esposizioni di palazzo Filanda aprirà la rassegna 'Donne in poesia' dove le poetesse Alice Serrao e Silvia Gussoni, autrici rispettivamente delle raccolte 'Linea di cattedra' e 'Delle mie cicatrici ho fatto poesia', illustreranno il loro mondo artistico e letterario. Alle 18 alla chiesa vecchia di San Pietro all'Olmo Milton Fernandez presenterà la sua raccolta 'Poesie per un anno'. Fernandez è assai noto nel mondo della letteratura e ha fondato la casa editrice Rayuela Edizioni. Ad accompagnarlo saranno gli attori del Gruppo teatrale 'Spazio libero' di Cornaredo.

Domenica 27 alle 16 la cascina Favaglie, o meglio l'area museale di Italia Nostra proporrà un percorso di musica, poesia e danza con 'I sonetti di Shakespeare e l'amore' con il gruppo 'Spazio Libero' e la compagnia 'La contraddanza' di Rodano. Gli eventi sono a ingresso libero, ma occorrerà essere in possesso di green pass rafforzato.

