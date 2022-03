Una storia, tante storie. Di dolore, per chi non vi è più. Dolore da non dimenticare, ma da trasformare in forza per superare il delicato momento.

Una storia, tante storie. Di dolore, per chi non vi è più. Dolore da non dimenticare, ma da trasformare in forza per superare il delicato momento. I ragazzi delle scuole di Arluno, in collaborazione con la Pro Loco, hanno realizzato una serie di disegni volti a eternare il ricordo delle vittime del Covid in paese. Un'iniziativa che il Comune ha fortemente sposato e con la quale le giovani generazioni hanno voluto esprimere la loro vicinanza alle famiglie di persone che non sono purtroppo riuscite a vincere la loro battaglia contro il virus che si è abbattuto impietoso su ogni parte del mondo. La galleria si chiama appunto 'Una storia, tante storie' a significare che, se identico per tutti è il dolore, particolare è ogni storia in cui esso si è insinuato subdolo.

"Le formelle - ha ricordato il primo cittadino Moreno Agolli - sono affisse a uno dei muri della scuola secondaria e sono una memoria che rimarrà nel tempo per tutti, grazie a tutti i volontari e alle nostre scuole".

