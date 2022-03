Ucraina: 'Farmaco Sospeso'

L'iniziativa 'Farmaco Sospeso' organizzata a Corbetta per aiutare l'Ucraina e la sua popolazione, da giorni e giorni ormai, sotto bombardamenti.

Centinaia e centinai di medicinali, dispositivi di sicurezza e bendaggi, per aiutare l'Ucraina e la sua popolazione, ormai da settimane e settimane, costretti a vivere i terribili momenti della guerra. Quando c'è da dare sostegno a chi, purtroppo, ha più bisogno e si trova in situazioni di difficoltà e cricitià, insomma, ecco che Corbetta, come sempre, risponde presente, stavolta con l'iniziativa 'Farmaco Sospeso' "Attivata in collaborazione con tutte le farmacie della città - ha scritto il sindaco Marco Ballarini - Una proposta che è andata davvero alla grande. Grazie a tutti i farmacisti, vero esempio di generosità e solidarietà, e grazie alla Croce Rossa che li porterà direttamente al fronte, dove infuria la guerra tra Russia e Ucraina. È motivo di orgoglio rappresentare una comunità sempre attenta e in prima linea per salvaguardare chi soffre".

