Croce Azzurra: aiuti ai profughi

La Croce Azzurra di Buscate in aiuto agli ucraini in fuga dalla guerra. Tanto il materiale raccolto e destinato ai campi profughi in Polonia.

Sempre a fianco di chi ha bisogno. Un punto di riferimento importante e fondamentale e, allora, eccola di nuova in prima linea, stavolta per portare sostegno ai cittadini ucraini in fuga dalla guerra ed ai volontari che, da giorni e giorni, sono impegnati nella loro accoglienza ai confini. Tanto, anzi tantissimo, infatti, il materiale che la Croce Azzurra di Buscate ha raccolto per i campi profughi in Polonia. Ben 500 mascherine chirurgiche, 100 tute tyvek, 200 occhiali protettivi e visiere e 5 litri di disinfettante, alla fine, che serviranno, appunto, in un momento così difficile e terribile. "Grazie al Grazie al Comune e alla Protezione Civile - hanno scritto sulla pagina Facebook".

