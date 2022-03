"Vittime del Covid: non dimentichiamo"

Turbigo ha reso omaggio e commemorato chi, purtroppo, è stato portato via per sempre dal virus. Un momento di preghiera e silenzio davanti al cimitero.

I ricordi che, inevitabilmente, hanno fatto capolino nei cuori e nella testa. Le emozioni, poi, accompagnate dal silenzio, proprio là davanti a quella magnolia e a quella targa, posizionate lo scorso anno all'ingresso del cimitero di Turbigo, per chi, purtroppo, in questi due lunghi anni il Covid si è portato via per sempre. E proprio a loro, quindi, l'Amministrazione comunale in questo 18 marzo, Giornata Nazionale in memoria, appunto, delle vittime del Coronavirus, ha voluto rendere omaggio con una commemorazione.

"Siamo vicini a tutte le famiglie che hanno perso i propri cari in una maniera tanto terribile - ha detto il vicesindaco Manila Leoni - Lutti mutilati; lutti a cui è stata tolta l'anima. Le persone strappate alla vita dal virus, infatti, sono per la maggior parte delle volte decedute da sole, senza poter avere accanto la mano confortante di un parente. Con profonda tristezza, penso a coloro ai quali non è stato celebrato un funerale (poiché così prevedevano le disposizioni normative) e alle famiglie a cui è stato impedito di salutarli. Ma oggi la mente va anche alle vittime morali, a quanti durante la pandemia hanno combattuto contro la solitudine: dai nostri anziani nelle Rsa, privati per mesi dei momenti di condivisione, fino a chi ha vissuto il lockdown da solo in casa. Il Covid ha modificato profondamente le nostre vite e a noi, sopravvissuti ai cambiamenti, è lasciato il compito di non dimenticare. Davanti ai miei occhi ho ancora vive le immagini dei carri militari di Bergamo e di Papa Francesco raccolto in preghiera in una piazza San Pietro deserta. Istanti che rimarranno nella storia del nostro Paese in maniera indelebile. Ecco, pertanto, l'importanza della commemorazione, oggi, domani e per sempre".

