ANPI: 'Giornata del tesseramento"

Domenica 27 marzo, alle 17, in sala Virga, 'Giornata del tesseramento' per l'ANPI di Inveruno. Aanche la presentazione del libro 'La bella gioventù di Olonia'.

"Un pomeriggio in buona compagnia dedicato ai soci, ai simpatizzanti e a tutti coloro che condividono i nostri pensieri. Pensieri di Pace, di Solidarietà e di Resistenza, in un momento storico in cui Resistere e stare uniti è fondamentale". Domenica 27 marzo, alle 17, allora, l'ANPI di Inveruno (sezione Martino Barni) ha organizzato, in sala Virga, la 'Giornata del tesseramento'. E per l'occasione ecco anche l'incontro con Mario Alzati, che presenterà il suo libro 'La bella gioventù di Olonia', romanzo che stempera le inevatabili brutture del periodo fascista nella spensierata voglia di vivere. "Personaggi che cercano di dimenticare, rifugiandosi in amene vicende quotidiane, con i fatti narrati che si ispirano a storie realmente accadute nel nostro territorio".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!