Un pomeriggio per ritrovarsi e stare assieme, in un ambiente che, per l'occasione, diventerà magico. L'appuntamento, allora, è per questo sabato (19 marzo), alle 15.30 in Villa Rusconi a Castano, con la 'Festa di Primavera'. Diversi i momenti pensati per i presenti: ecco, infatti, 'Prato Fiorito' (i bambini delle scuole dell'Infanzia sono invitati a piantare i fiori che non appassiscono nel bosco dei folletti), quindi 'Benvenuti' (evento per i nuovi cittadini castanesi nati nel 2021), mentre l'Auser e il gruppo 'Uncinetto per Castano' regaleranno alla città un'oasi magica di colore ad uncinetto.

