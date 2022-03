Emergenza Ucraina: Unità di Crisi

Così come per la pandemia, anche per l'emergenza Ucraina, il Comune di Turbigo si è attivato con l'Unità di Crisi Locale, per un supporto concreto e mirato ai rifugiati.

Emergenza Ucraina: così come per la pandemia, ecco che anche per il difficile momento con il quale si stanno, purtroppo, confrontando i cittadini ucraini in fuga dalla guerra e che sono già arrivati o arriveranno, il Comune di Turbigo si è attivato con l'Unita di Crisi Locale (UCL), al fine di concretizzare al meglio le varie richieste ed affrontare in maniera concreta la situazione. "Ci sono già stati, proprio in queste ore, dei momenti di confronto tra i componenti della stessa Unità (sindaco, assessori Azzolin e Leoni, comandante della Polizia locale, Roc, referenti della Protezione Civile e del corpo volontari Parco del Ticino e assistente sociale) con le associazioni impegnate nel sociale e la comunità ucraina presente in paese, per valutare nello specifico le principali esigenze - spiega il primo cittadino Fabrizio Allevi - Un momento importante e fondamentale, affinché le risposte siano mirate". Più precisamente, le tematiche, oggi, al centro delle attenzioni riguardano l'accoglienza, l'aspetto legato all'ospitalità vera e propria (ossia la registrazione di chi giungerà a Turbigo) e la parte sanitaria. "Altro tassello, poi, saranno i trasporti (nel senso degli spostamenti sul territorio) - conclude Allevi - Ancora, l'inserimento scolastico e quello sportivo, ecc... Stiamo lavorando, dunque, in sinergia, per avere un quadro sempre più dettagliato sul supporto da offrire a chi arriva come rifugiato e dare, così, una risposta organizzata alle varie questioni che sono emerse o emergeranno nel tempo. In parallelo, infine, proseguono sia la raccolta di beni di prima necessità ('Turbigo per l'Ucraina), sia quella fondi con il Patto dei Sindaci dell’Alto milanese (iniziativa 'Sos Ucraina Altomilanese', Iban IT76I0103032420000063126862)".

