Il 'vostro' aiuto per l'Ucraina

La grande generosità dei cuggionesi è giunta a destinazione! Beni di prima necessità, alimenti, medicinali,... hanno raggiunto la popolazione ucraina. Ma le iniziative di raccolta proseguono.

Le drammatiche immagini che arrivano dall'Ucraina hanno subito scosso le coscenze di tutti noi. Bambini in lacrime, famiglie in fuga dalle bombe, gente che ha dovuto lasciare le proprie abitazione, forse per sempre. Ma la grande gara di solidarietà si è subito messa in moto. Anche Cuggiono non ha perso tempo e grazie alla collaborazione tra amministrazione ma soprattutto molti volontari ha raccolto, presso l'Oratorio San Giovanni Bosco cittadino, tantissimo materiale di prima necessità.

"Ringrazio tutti coloro che hanno donato e che stanno continuando a donare, le associazioni e tutti i volontari che ogni giorno si impegnano a raccogliere beni di prima necessità e organizzarli per le spedizioni - spiega il sindaco Giovanni Cucchetti, commentando le prime foto delle consegne - Ricordo che è ancora attivo il punto di racconta presso l’Oratorio (il martedì e il venerdì dalle 16.30 alle 18) e che presso le Farmacie si possono acquistare farmaci da donare. Ricordo inoltre che è sempre attivo l’iban sul quale poter donare per un ulteriore aiuto concreto, anche per i profughi che stanno arrivando nei nostri paesi".

