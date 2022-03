'Io sostengo la pace': una fiaccolata a Castano, per esprimere vicinanza e sostegno alla popolazione ucraina e far sentire tutti assieme la propria voce contro ogni guerra.

'Io sostengo la pace': una fiaccolata a Castano, per esprimere vicinanza e sostegno alla popolazione ucraina e far sentire tutti assieme la propria voce contro ogni guerra. L'appuntamento, promosso dalla Comunità Pastorale Santo Crocifisso e dal Comune, con la collaborazione dell'istituto 'Torno', Fondazione Aurea, Anpi e Auser, allora, è in programma domenica 20 marzo, con il ritrovo e la partenza alle 21 da piazza Dante, per poi attraversare la piazza Mazzini e da qui raggiungere la chiesa prepositurale di San Zenone.

