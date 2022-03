'4 serate x 4 dipendenze'

Il dottore in Tecniche Psicologiche Giulio Garegnani con il patrocinio del Comune di Arconate e dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia organizza 4 serate di incontro e confronto per parlare di dipendenza.

Il dottore in Tecniche Psicologiche Giulio Garegnani con il patrocinio del Comune di Arconate e dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia organizza 4 serate di incontro e confronto per parlare di dipendenza. Gli appuntamenti saranno tutti i mercoledì di aprile alle 20.30 presso la sala conferenze della biblioteca in via Turati (si accede solo con prenotazione, massimo 20 persone, tramite mail dipendenze2022 [at] gmail [dot] com o cellulare 349/6331902). Più nello specifico, allora, il 6 aprile ecco '... dai giudizi degli altri parliamo di autostima', quindi il 13 sarà la volta di '... dalle sostanze parliamo di alcolismo', ancora il 20 '... dagli affetti parliamo di manipolazione' e, infine, il 26 '... dai social parliamo di cyberbullismo'.

