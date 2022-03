Le piante dei cittadini

Le hanno adottate e ora attendono di poterle finalmente abbracciare e apprezzare. Ecco, allora, a Canegrate le piante frutto dell'iniziativa 'Forestami'.

Le hanno adottate e ora attendono di poterle finalmente abbracciare e apprezzare. Già, perché le piante frutto dell'iniziativa 'Forestami', organizzata dal Comune di Canegrate insieme con Forestami, Ersaf e Legambiente Lombardia, per i cittadini che hanno deciso di prenderle sotto la loro ala protettiva, sono proprio come figlie, pronte a crescere e a costituire un bel patrimonio ecologico.

I titolari degli alberi potranno 'incontrarli' domenica 20 marzo tra le 10 e le 13 ai giardini della contrada Baggina di via Garibaldi. "Sono piantine forestali - spiega in una nota il Comune - Ciliegio, farnia, olmo bianco, pado, dell'altezza di circa 30-40 centimetri verranno consegnate in zolla in un sacchetto che conterrà anche un vaso del diametro di 15 centimetri e il relativo sottovaso".

Il Comune ha reso noto di volere procedere a una piantumazione collettiva in occasione della 'Giornata nazionale degli alberi' in programma il 20 novembre.

