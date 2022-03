Si intitola 'Biblio Bar', il primo workshop café della biblioteca di Turbigo. L'appuntamento è per sabato 19 marzo, alle 16, in sala Vetrate.

Si intitola 'Biblio Bar', il primo workshop café della biblioteca di Turbigo. L'appuntamento è per sabato 19 marzo, alle 16, in sala Vetrate, per una chiacchierata tra amici e caffé, al fine di condividere nuove idee sul futuro, appunto, dell'importante struttura cittadina. La partecipazione è gratuita e si può aderire contattando la biblioteca stessa al numero 0331/891175 oppure scrivendo a biblioteca [dot] civica [at] comune [dot] turbigo [dot] mi [dot] it.

