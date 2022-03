Davide, campione provinciale

Un ostacolo, un altro, ancora uno e, poi, quell'ultimo scatto deciviso al traguardo. Il castanese Davide Iannantuono (Asd Bienate Magnago Atletica) è campione provinciale.

L'impegno, la grinta e la determinazione. Un ostacolo, un altro, ancora uno e, poi, quell'ultimo scatto decisivo proprio sulla linea del traguardo. Lui, alla fine, davanti a tutti e, adesso, allora, beh... chiamatelo campione. Già, perché, proprio nelle scorse ore, il castanese Davide Iannantuono (dell'Asd Bienate Magnago Atletica) ha conquistato nientemeno che il titolo provinciale nei 60 metri a ostacoli. Un grande risultato e un successo che, inevitabilmente, lo riempie di gioia e di emozione, così come tanta è stata la felicità per la sua allenatrice Fiorella Colombo e per la società del nostro territorio. Sul gradino più alto del podio, dunque, dopo una prova davvero di livello, dove ha mostrato le sue ottime qualità e capacità.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!