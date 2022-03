Libretto contro le truffe

Prevenire, per non curare poi. E, così, ecco che a Magnago e Bienate è stato realizzato per gli ultrasettantenni un libretto con indicazioni e consigli contro le truffe.

Prevenire, per non curare poi. E, così, ecco che a Magnago e Bienate, proprio nelle scorse settimane, è stato realizzato per gli ultrasettantenni un libretto, realizzato dalla Polizia locale, con le indicazioni e i consigli per evitare possibili truffe. "Fate attenzioni e non aprite la porta di casa agli sconosciuti, anche se questi si presentano come pubblici ufficiali o incaricati di qualche azienda di servizi - dicono dal Comune".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!