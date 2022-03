Emergenza Ucraina: cercasi volontari

Cercasi volontari per supportare le attività di gestione degli aiuti per l'emergenza Ucraina. L'appello arriva dall'Amministrazione comunale di Vanzaghello.

Cercasi volontari per supportare le attività di gestione degli aiuti per l'emergenza Ucraina. L'appello arriva dall'Amministrazione comunale di Vanzaghello e quei cittadini che intendono offrire il proprio aiuto dovranno compilare la domanda di iscrizione al volontariato civico: modulo volontario civico, inviandolo alla mail info [at] comune [dot] vanzaghello [dot] mi [dot] it. Per avere tutte le informazioni relative all’iniziativa contattare l’ufficio servizi sociali al numero 0331/308945.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!