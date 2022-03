La 'Biblioteca Vivente'

Sono aperte le iscrizioni alla 'Biblioteca Vivente', un progetto che utilizza la narrazione e il racconto come strumenti per promuovere il dialogo, abbattere i pregiudizi, rompere gli stereotipi e favorire la comprensione tra persone di età, sesso, stili di vita e background culturale diversi.

Sono aperte le iscrizioni alla 'Biblioteca Vivente', un progetto che utilizza la narrazione e il racconto come strumenti per promuovere il dialogo, abbattere i pregiudizi, rompere gli stereotipi e favorire la comprensione tra persone di età, sesso, stili di vita e background culturale diversi. L’iniziativa, che rientra nel programma della Giornata internazionale della Donna promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità di Legnano, è realizzata dalla biblioteca civica 'Augusto Marinoni' e dalla Fondazione Padri Somaschi.

Nella 'Biblioteca Vivente' i libri non sono i classici volumi collocati a scaffale ma persone con cui parlare; dei libri viventi che si sono resi disponibili a discutere delle proprie storie e delle proprie esperienze. Il prestito del 'libro' si traduce quindi in un incontro tra due persone, in uno spazio riservato e idoneo, dove narratore e ascoltatore si ritrovano seduti uno di fronte all’altro per dare il via alla condivisione della storia. Solitamente la fase di narrazione dura mezz’ora circa. Per l’iniziativa, che partirà giovedì 17 marzo nella biblioteca Marinoni, si cercano persone che raccontino storie di donne, di lavoro, di disoccupazione, di ricollocamento, di maternità, di genitorialità e di conciliazione casa/lavoro. Chi è interessato a diventare libro vivente seguirà un ciclo di incontri di preparazione in cui, attraverso un percorso partecipativo e condiviso, sarà guidato da uno psicologo e da una coordinatrice della Fondazione Somaschi nell'esperienza della condivisione e comunicazione della propria storia. Al termine del ciclo di incontri, si terrà un evento conclusivo pubblico in cui i libri viventi saranno pronti per essere "letti" a chiunque lo desideri.

Gli incontri di preparazione si terranno il 17 e 31 marzo, il 7 e 14 aprile sempre dalle 16.45 alle 18.45. L’evento conclusivo si terrà sabato 30 aprile dalle 9.45 alle 13 in biblioteca. Per iscriversi: telefono 0331/547370; email biblioteca [dot] legnano [at] csbno [dot] net. La partecipazione è gratuita. La 'Biblioteca Vivente' (The Human Library) è un progetto internazionale nato in Danimarca, a Copenaghen, nel 2000 e poi diffuso nel mondo. Visita il sito https://humanlibrary.org/ per tutti gli approfondimenti.

