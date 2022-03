I colori del divertimento

L’Oratorio cittadino che torna a riempirsi, tanti colori, personaggi dei cartoni animati e di fantasia: è la magia del carnevale! “Un bel momento di speranza e di ripresa. Un grande grazie a don Giacomo , a tutti gli educatori e agli organizzatori”, il commento del sindaco Giuseppe Pignatiello dopo il pomeriggio di festa.

