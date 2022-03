Open day asilo Nido comunale

Si aprono lunedì 14 e chiudono venerdì 25 marzo, le prenotazioni per l’open day dell’asilo Nido comunale di Vanzaghello, che si terrà sabato 2 aprile.

Si aprono lunedì 14 e chiudono venerdì 25 marzo, le prenotazioni per l’open day dell’asilo Nido comunale di Vanzaghello, che si terrà sabato 2 aprile, dalle 9 alle 12.30. La prenotazione obbligatoria per poter partecipare, al fine di garantire la massima sicurezza e tranquillità per la gestione delle visite delle famiglie negli spazi dell’asilo nido, può essere fatta contattando la struttura attraverso l’indirizzo di posta elettronica nido [dot] vanzaghello [dot] unison [at] gmail [dot] com oppure telefonando al numero 393/0900066 dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14.

Durante l’appuntamento, le educatrici e il personale di UNISON Consorzio di Cooperative Sociali, che gestisce l’asilo nido, accoglieranno le famiglie per illustrare l’approccio montessoriano che caratterizza il progetto pedagogico dell’asilo nido, accompagnandole nella visita di spazi e ambienti, interni ed esterni.

L’approccio montessoriano adottato nell’asilo nido di Vanzaghello, si basa sull’assunto che il bambino può costruire una relazione significativa con chi si occupa di lui solo se si sente rispettato, accolto nei suoi ritmi e nelle sue necessità e garantito nel suo benessere. Il bambino piccolo non è un essere passivo, inconsapevole, privo di risorse ma, al contrario, è persona competente fin dalla nascita, con molti bisogni ma anche con capacità e sensibilità straordinarie. L'adulto che se ne prende cura deve saper individuare ed accogliere sia l’aspetto del bisogno sia quello delle competenze, per poter adeguatamente soddisfare e sostenere entrambi.

L'ambiente interno dell’asilo Nido è preparato in modo scrupoloso e preciso: le proposte di gioco offrono e garantiscono sperimentazione e attività capaci di favorire l'innata e preziosa curiosità e predisposizione alla ricerca del bambino per cui è la stessa azione dei bambini a plasmare lo spazio, poiché così come viene osservata dalle educatrici, consente loro di organizzarlo secondo i bisogni dei piccoli esploratori.

Altrettanta attenzione si presta al giardino del nido, spazio in comunicazione continua con l’interno e che è luogo oltre che di contatto con la natura, di sperimentazione e costruzione del movimento dei bambini attraverso i sensi sollecitati dalle meraviglie che le piccole cose possono offrire. I momenti di cura personale hanno l’obiettivo di accompagnare e sostenere il bambino nella conquista graduale delle proprie autonomie: per questo hanno una connotazione personalizzata e individuale. La presenza della cucina interna, l’attenzione e la cura per i menu consentono ai piccoli che iniziano a mangiare e assaggiare i primi cibi, di rispettare ritmi personali di passaggio all’alimentazione complementare.

Le iscrizioni per gli ambientamenti nei mesi di settembre e ottobre 2022, potranno essere presentate presso l’ufficio competente del comune di Vanzaghello secondo le modalità descritte nel sito: https://comune.vanzaghello.mi.it/servizi/asilo-nido-comunale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!