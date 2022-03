Il banchetto nuziale

Tra le nuove tendenze matrimonio, a livello di banchetto nuziale, notiamo una voglia di eleganza dai tratti più informali e all’interno di uno scenario naturalistico.

Tra le nuove tendenze matrimonio, a livello di banchetto nuziale, notiamo una voglia di eleganza dai tratti più informali e all’interno di uno scenario naturalistico. I tavoli nuziali sono i più coinvolti: soprattutto per nozze all’aperto, si tende a scegliere tavoli imperiali piuttosto che tanti piccoli tavoli rotondi, dato che l’obiettivo è quello di passare del tempo insieme. Tra i lasciti del Covid-19 non abbiamo solo le restrizioni. In questi anni abbiamo cambiato il nostro stile di vita e dunque anche i matrimoni si sono adattati: a livello di banchetto nuziale, le monoporzioni sono le vere protagoniste. I catering puntano sulle pietanze individuali di altissima qualità, migliorandone la presentazione e ricercando sapori innovativi. Molto in voga è il Wedding Bruch, che permette alle coppie di proporre idee creative e di introdurre alimenti diversi da quelli dei matrimoni più classici; pensiamo al pollo fritto, ai pancake, ai tacos, alle ciambelle… Il ‘Wedding Brunch’ viene scelto anche da quelle coppie che hanno optato per due eventi: un ricevimento più formale con la famiglia e un evento più giovanile e informale con gli amici. L’open bar continua a far furore, oltre che ai cocktail d’autore, troviamo i cosiddetti mocktails, ovvero agli analcolici, così che tutti possano partecipare ai vari momenti della festa. Le torte nuziali si riempiono di fiori e altre decorazioni importanti, si tende verso uno stile più rustico, benché curato in ogni suo dettaglio. Un’alternativa per chi non desidera la classica torta nuziale è quella di optare per mini-tortine di diversi gusti. Ai dolci al cucchiaio e ai cupcake si affiancano porzioni di gelato e macarrons.

