Luci spente e due alberi in dono

Luci del cortile del Municipio spente nella notte tra l'11 e il 12 marzo e assieme, poi, due alberi per le scuole Materne cittadine. Anche quest'anno, come ormai avviene da diverso tempo, Turbigo aderisce a 'M'illumino di Meno', la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili di Caterpillar e Rai Radio2 per il sociale. "Più nello specifico, l'iniziativa è parte dei progetti di sensibilizzazione all’uso consapevole delle risorse e allo sviluppo sostenibile che coinvolgono le scuole, nell’ambito del PAES e del Patto dei Sindaci, cui Turbigo ha aderito già dal 2012 e che contribuisce a far crescere l’identità di Turbigo Cittaslow - scrivono". Per quanto riguarda il 2022, poi, l'appuntamento ha come tema centrale il “pedalare, rinverdire, migliorare” e, allora, proprio in questa ottica il nostro Comune ha voluto, come detto, acquistare due alberi da donare alle due scuole d’Infanzia Ente Morale e Giovanni Paolo II, che saranno piantati nel mese di aprile 2022.

"Vogliamo, infatti, simbolicamente far radicare il senso di attenzione ambientale nel cuore della generazione del futuro - dichiara la consigliera Angelica Motta, delegata Cittaslow - Piantare alberi, nella loro semplicità, è uno dei gesti maggiormente ricchi di speranza che si possano offrire ai nostri bambini. Significa mettere radici, saper aspettare, vivere il ritmo della natura e contribuire al futuro della Terra".

"Sensibilizzare la cittadinanza riguardo le nuove forme di mobilità che rispettano l’ambiente è uno degli obiettivi della mia azione di assessore - commenta Andrea Azzolin - È una forma di rispetto per noi stessi, per l’ambiente ed in particolare per il nostro territorio, che merita di essere difeso. A tal proposito, da qualche settimana in paese (precisamente nelle vie don Minzoni e Belvedere) sono state attivate alcune colonnine per la ricarica delle auto elettriche".

"Come Comune negli ultimi anni abbiamo attuato importanti opere di efficientamento energetico, quali ad esempio la sostituzione di tutti i corpi illuminanti pubblici, ora più performanti e a led - conclude il sindaco Fabrizio Allevi - Mentre per 'M'illumino di meno', nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 marzo spegneremo le luci nel cortile del palazzo Municipale, con l'invito ai cittadini a considerare come ridurre lo spreco di energia luminosa nella quotidianità, unendosi a questo gesto spegnendo le luci superflue. Senza dimenticare che, in parallelo, la nostra biblioteca e a disposizione per consigliare letture inerenti ai temi trattati".

