'Breathe!', mindfulness

Giovedì 17 marzo dalle 18 alle 19.30 presso la biblioteca di Inveruno, si svolgerà il primo incontro di prova del percorso di tecniche di rilassamento e mindfulness

Giovedì 17 marzo dalle 18 alle 19.30 presso la biblioteca di Inveruno, si svolgerà il primo incontro di prova del percorso di tecniche di rilassamento e mindfulness, per ragazzi e ragazze dai 14 ai 18 anni. Dopodiché sarà possibile iscriversi all’intero percorso, che prevede altri 7 incontri nei successivi giovedì. Il percorso è completamente gratuito e fa parte del progetto 'Breathe! Sognando gli altri come ora non sono', realizzato con il contributo di Fondazione Ticino Olona. Iscrizioni e informazioni a levante [dot] castano [at] lagrandecasa [dot] it o al numero 348/0500439.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!