Il giorno, alla fine, non poteva che essere proprio l'8 marzo, Giornata Internazionale dei diritti delle donne. A Turbigo, inaugurati quattro parcheggi rosa.

Il giorno, alla fine, non poteva che essere proprio l'8 marzo, Giornata Internazionale dei diritti delle donne. Già, perché a Turbigo, appunto in questa data ecco che sono stati inaugurati quattro parcheggi rosa "Riservati alla donne in gravidanza ed ai genitori con figli sotto i 2 anni - spiega l'assessore Davide Cavaiani - Ci è sembrata un’attenzione importante e non scontata". Per poter usufruire, dunque, di tali posti riservati sarà necessario compilare il modulo scaricabile dal sito del Comune e consegnarlo all’ufficio protocollo.

