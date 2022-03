"Aiutaci ad aiutare. Dona adesso"

La solidarietà chiama, la Castanese ancora una volta risponde presente. Al bar del campo sportivo, una cassettina per raccogliere fondi da destinare alla popolazione ucraina.

La cassettina al bar del campo sportivo, in via Olimpiadi, e, poi, quel messaggio "I nostri bambini giocano con il pallone, i bimbi ucraini 'giocano' a scappare dalle bombe. Dona adesso", testimoniare ancora una volta la grande attenzione che, in maniera costante, danno al prossimo e a chi ha più bisogno. Ma, in fondo, quando di mezzo c'è la solidarietà, beh... il GS Castanese (storica società di calcio di Castano) è sempre in prima linea. E, allora, ecco che di nuovo ha risposto presente, adesso per portare sostegno all'Ucraina e alla sua gente, purtroppo ormai da giorni e giorni costretti a vivere i terribili e tragici momento della guerra. "Abbiamo preparato, appunto, una cassetta, dove chiunque potrà lasciare una propria donazione - spiegano - Quando questa, quindi, sarà piena della generosità di tutti noi, la apriremo insieme al sindaco Giuseppe Pignatiello e l’intero importo che ci sarà al suo interno verrà immediatamente versato sull’ IBAN IT76I0103032420000063126862 a sostegno dell’iniziativa 'Sos Ucraina Altomilanese', promossa per offrire un contributo concreto alla popolazione ucraina. Su forza, allora, aiutaci ad aiutare".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!