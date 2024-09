Quattro incontri dedicati alle società sportive. Momenti utili a favorire la conoscenza rispetto alla disabilità e fragilità educativa, affinché tutti possano avere accesso alle proposte, incontrando ambiti che sappiano accogliere le caratteristiche specifiche di ognuno.

Quattro incontri dedicati alle società sportive. Momenti utili a favorire la conoscenza rispetto alla disabilità e fragilità educativa, affinché tutti possano avere accesso alle proposte, incontrando ambiti che sappiano accogliere le caratteristiche specifiche di ognuno. È l’iniziativa “Lo sport per tutti”, promosso da “La Grande Casa” in Villa Rusconi a Castano. Allora, primo appuntamento mercoledì 2 ottobre (dalle 20.30 alle 22.30) “Sport inclusivo (si può fare?); quindi mercoledì 16 ottobre (dalle 20.30 alle 22.30) “Entriamo in campo” (un affondo sulla disabilità); poi mercoledì 30 ottobre (dalle 20.30 alle 22.30) “Mettiamoci in gioco” (strategie per creare contesti accoglienti) e, infine, mercoledì 13 novembre (dalle 20.30 alle 22.30) “Facciamo squadra” (famiglie, dirigenti e allenatori protagonisti).

