Bonifacio Primo Forza: medaglia d'onore

Il momento è stato assai toccante e non poteva essere diversamente. In primo luogo per il primo cittadino Yuri Santagostino. Domenica 6 marzo, all'auditorium del conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, il sindaco cornaredese ha premiato con la medaglia d'onore Amedeo Forza, figlio di Bonifacio Primo Forza che fu internato in un lager nazista.