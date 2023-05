Il sindaco Santagostino presidente Cap

Onorato della designazione e determinato ad assolvere il ruolo con il massimo impegno. Il sindaco di Cornaredo Yuri Santagostino è il ritratto della felicità per essere stato designato nuovo presidente del consiglio di amministrazione di Cap Holding dall'assemblea dei soci.

Onorato della designazione e determinato ad assolvere il ruolo con il massimo impegno. Il sindaco di Cornaredo Yuri Santagostino è il ritratto della felicità per essere stato designato nuovo presidente del consiglio di amministrazione di Cap Holding dall'assemblea dei soci. "Sono onorato - spiega in una nota - che i quasi 200 soci mi abbiano indicato per quest'incarico. Si tratta per me di una grande opportunità di crescita professionale e anche di un modo per valorizzare la mia esperienza di sindaco attraverso un ruolo diverso ma che mi consentirà di dialogare e affrontare problemi molto sentiti sul territorio come i cambiamenti climatici e la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali". Santagostino si dice soddisfatto anche perché il nuovo incarico gli permetterà di occuparsi di problemi che gli stanno particolarmente a cuore: "Un ruolo come questo - continua - mi consentirà di rimanere vicino alla cosa pubblica occupandomi di temi come innovazione, digitalizzazione, sostenibilità che sono da sempre le mie grandi passioni, continuerò quindi a occuparmi del nostro comune e metterò il mio impegno anche per tutti i comuni dell'area metropolitana e quelli delle altre province lombarde".

