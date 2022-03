Insieme per la Pace

"Come semplici cittadini, ci stiamo organizzando per essere presenti in piazza domenica mattina dalle 9 alle 12 per riaffermare che siamo dalla parte dei popoli, delle persone, dell’umanità".

Quello che sta succedendo anche da noi è importante, lo dimostra la grande risposta alla raccolta di cibo e medicinali di questi giorni. La nostra comunità si sta muovendo, ognuno sta cercando di fare la sua parte. Come semplici cittadini, ci stiamo organizzando per essere presenti in piazza domenica mattina dalle 9 alle 12 per riaffermare che siamo dalla parte dei popoli, delle persone, dell’umanità.

Dalla parte dei civili ucraini che soffrono sotto le bombe, come dalla parte dei civili russi che stanno manifestando la loro volontà contro questa guerra. Contiamo sul tuo passa parola, è importante la presenza delle famiglie, dei bambini che potranno fare disegni per la pace, è importante essere insieme per riaffermare la nostra volontà di pace.

Per info Mirella 333 403 7828 – Natalia 377 546 8437

