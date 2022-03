Il Mercatino degli Uccelli

Domenica 6 marzo 2022 dalle ore 9 alle ore 13 presso la Villa Annoni di Cuggiono sarà possibile ammirare l’esposizione e scegliere l’esemplare più particolare.

L'Associazione ASOT - Associazione Sportiva ornitologi ticinesi promuove, con il patrocinio del Comune di Cuggiono, l’undicesima edizione del Mercatino degli uccelli. Domenica 6 marzo 2022 dalle ore 9 alle ore 13 presso la Villa Annoni di Cuggiono sarà possibile ammirare l’esposizione e scegliere l’esemplare più particolare. Per info contattare il numero 3517647650 o la mail info [at] asot [dot] it. Per garantire il pieno rispetto della normativa Covid potrebbe essere richiesto il green pass dalle autorità competenti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!