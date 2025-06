L’iniziativa ha coinvolto diversi giovani studenti, affiancati da alcuni consiglieri comunali e volontari, in un’attività concreta di pulizia del verde pubblico e delle strade del paese.

Una mattinata all’insegna del rispetto per l’ambiente e della cittadinanza attiva. Domenica 15 giugno si è svolta a Cuggiono la prima iniziativa ufficiale del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, nata sotto il titolo significativo: “Tendiamo una mano al pianeta”. Un evento promosso con il supporto dell’Assessorato all’Istruzione e alle Politiche sociali, in collaborazione con il WWF locale e l’Ecoistituto della Valle del Ticino.

L’iniziativa ha coinvolto diversi giovani studenti, affiancati da alcuni consiglieri comunali e volontari, in un’attività concreta di pulizia del verde pubblico e delle strade del paese. Il ritrovo è avvenuto in piazza Mercato alle 10 del mattino, punto di partenza per un percorso simbolico ma dal grande valore educativo e civico.

«È stato un momento importante – ha commentato il sindaco Giovanni Cucchetti – non solo per l’ambiente, ma anche per la crescita delle nuove generazioni. Questi ragazzi e ragazze ci dimostrano che il futuro ha radici solide, fatte di consapevolezza, impegno e responsabilità».

Con guanti, sacchi e tanta energia, i giovanissimi consiglieri si sono messi all’opera con entusiasmo, dimostrando attenzione verso il territorio e amore per la natura. La partecipazione attiva degli adulti – amministratori e cittadini – ha dato ulteriore valore al gesto, confermando che l’esempio è ancora oggi uno degli strumenti più efficaci di educazione civica.

“Tendiamo una mano al pianeta” è solo il primo di una serie di appuntamenti che vedranno i giovani del Consiglio Comunale protagonisti di iniziative ambientali, culturali e sociali, in un percorso che li porterà a vivere da vicino la vita pubblica e a diventare cittadini sempre più consapevoli.

